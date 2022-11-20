苗栗縣三灣鄉長陳姓候選人夫妻，涉嫌透過廖姓樁腳以1票1000元代價賄選，苗栗地檢署傳喚3人與收賄選民到案，陳姓候選人夫妻及廖姓樁腳因涉嫌重大，地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官曾亭瑋18日指揮調查局苗栗縣調查站、新竹市警局刑警大隊、苗栗縣警局頭份分局等單位，持搜索票搜索3處，傳喚陳姓候選人及太太，廖姓、林姓樁腳，及28名選民到案說明。

檢察官訊問後，認為陳姓鄉長候選人夫妻涉嫌以每票1千元代價，透過樁腳廖男等人向選民買票，3人共同涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

其餘樁腳及選民則分別經檢察官諭知以2萬元交保或請回，其中樁腳林男及選民等4人自動繳回現金賄款共2萬3千元。

苗栗地檢署指出，選前不到1星期，買票賄選的高峰期，檢警調查賄不鬆懈，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，檢方對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。