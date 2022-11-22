民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／本報系資料照）

國民黨籍新竹市副議長余邦彥日前帶領多位里長，出席民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢場，引發議論，更透過臉書發文指稱國民黨新竹市長候選人林耕仁已成綠營打手，他要支持能夠打敗民進黨的人。民進黨立法院黨團總召柯建銘22日受訪時直言，民智已開，選舉最後一刻不可能撼動大局，完全是螳臂當車。這次是高虹安「最後一騙」，相信選民不會支持，民意更無法保護她的官司。

柯建銘說，余邦彥是他的老朋友，過去都以無黨籍身分投入選舉，後來為了當副議長加入國民黨，這次卻用無黨籍參選議員，儘管奇怪但也尊重他的想法。

柯建銘強調，民智已開，不可能撼動大局，尤其選民如何開得了口支持貪污被告的高虹安？這種操作方式用4字形容是「螳臂當車」，大勢早已底定。

柯建銘表示，高虹安因為貪污吃上官司，應該是台灣選舉史上第一次出現這種候選人，台北市長柯文哲應該也很後悔提名高虹安。這次將會是高虹安的「最後一騙」，呼籲她別再演，這樣不會獲得民意支持，民意更不會保護官司，「你要面對的是法律跟正義」。

柯建銘更反問，竹科哪一家公司會回收加班費？高虹安這種慣老闆是全國最壞示範，是跟1000萬勞工對立，別認為新竹市民是塑膠，也不要認為少數人可以撼動台灣民主價值，本次選舉關乎道德、是非、價值的選擇，他相信邪不勝正，最後的勝利屬於新竹市民。