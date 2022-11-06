雲林縣長張麗善上任3年以來，針對雲林縣的農水路進行整治，至目前為止已讓超過517公里的農水路煥然一新，她說將持續進行改善，讓雲林的蔬果能夠以最新鮮的姿態，送到民眾的餐桌上，讓運輸不會成為農民的困擾。

張麗善今（6）日在臉書表示，上任3年多，她在雲林縣20個鄉鎮市投入23億元，讓超過517公里的農水路煥然一新，總長度相當於1015座台北101，且縣庫自110年起就每年自籌1億元經費，協助辦理農水路改善工程，打破縣政紀錄。

「農水路是農民的活路！」張麗善指出，為了讓農民用心栽種的新鮮蔬果，能有一條舒適、平穩的道路，將蔬果可以用最新鮮脆嫩的姿態上餐桌，她一定盡可能親自到場會勘並傾聽鄉親的需求，不論行程有多忙，也不問黨派、色彩，就是要一點一滴打基礎交通建設給做好。

張麗善強調，每一條農水路都很重要，她與團隊會繼續在雲林走透透，並加速盤整待改善的路段，「每條道路都平順好走，運輸蔬果就沒大問題，農民出入耕作相對更安全有保障」。