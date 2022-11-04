所到之處攤商都相當熱情，不僅搶著合照，更有商家送上鳳梨祝福。(黃敬文攝)

侯友宜與攤商合照。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜今(4)日早上6時前往三重果菜市場訪視，不僅實地瞭解營業情況，也傾聽在地攤商的需求，而批發商、攤商們對侯友宜的來訪相當熱情，不僅搶著合照，更有商家送上鳳梨表達祝福；侯友宜表示，三重果菜市場跟板橋果菜市場的的蔬果交易量是全國最大，未來也希望將三重果菜市場打造為更最代化、自動化以及智能化的果菜市場。

侯友宜今早在相關官員、在地議員以及議員候選人的陪同下，到三重果菜市場訪視，所到之處攤商都相當熱情，不僅搶著合照，更有商家送上鳳梨祝福，現場非常熱絡，接著侯友宜再到市場內的福德宮參香祈福。

侯友宜表示，三重果菜市場跟板橋果菜市場的蔬果交易量是全國最大，其中三重果菜市場在大家共同努力下，每年水果交易量約15萬公噸、蔬菜3萬公噸，年交易金額更有約72億元之多，今天除了來這裡感謝大家這4年來給市府很多鼓勵、支持外，也希望在疫情舒緩以後，蔬菜水果的交易量能夠大幅提升。

他說，溪北三蘆地區的整體發展計畫中已將整個市場的未來搬遷納入考量，以創新格局思考打造自動化智能市場，設立全國首座複合型的智能批發市場，結合商業及觀光遊憩機能，透過最新、最智能、最國際化的批發市場，朝「安居樂業」目標邁進。

新北市農業局表示，與新北果菜公司共同協助各縣市蔬果供銷調節，3年來協助7個縣市，合計銷售超過2200公噸蔬果，銷售金額逾4400萬元，保障農民收益。另外也媒合批發市場內攤商，每周捐贈NG醜蔬果，供應44個社福團體據點，3年來供應超過400噸，減少蔬果浪費，再創蔬果食用價值。