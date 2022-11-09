距離九合一大選僅剩17天，新北市長侯友宜也將在明(10)日正式請假投入選戰，民進黨新北市長候選人林佳龍今(9)日表示，侯友宜早就開啟競選模式，像是把市府當作競選辦公室發新聞稿做攻防，更酸他是選半年市長；林佳龍也在提到選前之夜爭議，痛批侯友宜同時要板橋第一體育場前廣場跟區運路的行為，就像他同時想選市長又選選總統一樣，貪心又「壓霸」。

林佳龍表示，侯友宜除了將市府當做自己的競選辦公室之外，他自己也全國走透透，包括颱風天汐止發生水災他也跑到新竹，而不是留在新北，「早就已經啟動競選模式」，希望侯友宜專心地競選，並且維持行政中立，而不要再去指導市政跟選務。

林佳龍也直言，侯友宜是在競選半年市長，自己則是在競選4年市長，他也對外公開表示有志於總統的大選，侯辦的發言人也表示選完市長之後去選不算落跑，但市民都在看，包括立法委員余天的電話錄音，也是呈現一個大家普遍關心甚至擔心的問題，一個人不需要這麼貪心，又要選市長又要選總統。

林佳龍也提到近日的選前之夜爭議，他說，既然侯友宜說是有區長決定的，林佳龍競辦執行總幹事何博文今天下午也去拜訪板橋區長，發現他們講不出任何的道理。

林佳龍痛批，就是在半年前就已經球員兼裁判，以黑箱作業取得了板一前廣場，現在說為了保密，不能公布是哪個人或單位申請的，「這就涉及偽造文書」，不是由當時申請的人或單位來使用，竟然轉為侯市長的選前之夜，而且還把附近的地都限制，不能舉辦活動，這是前所未有的。

他指出，過去在板一前廣場辦活動，並沒有限制在區運路這邊辦活動、人車進出，他們現在沒有任何的交通維持計畫、評估說明，然後就發函說不受理申請在區運路辦選前之夜，所以我們會據理力爭，要求他們拿出證據，因為我們的專業評估是在區運路辦選前之夜，不會跟板一廣場有互相的衝突。

林佳龍強調，要同時占用兩個場地，一個屁股要坐兩張椅子，這種貪心跟壓霸激起很多人的反感，我們不容許行政獨裁、威權復辟，會據理力爭、用行動捍衛在區運路或板一廣場舉辦選前之夜的權力。