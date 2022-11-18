高麗菜是台灣人常吃的蔬菜，富含維生素B群、維生素C等營養素，不過究竟該從何判斷高麗菜是否新鮮？近日，一名在蔬果店工作超過10年的推特網紅就分享選菜關鍵，看起來特別翠綠的高麗菜，其實有可能已經擺放多時。推文曝光後，讓許多網友大吃一驚，直說：「原來都買錯了！」

推特網紅《青髪のテツ》，日前分享了2張高麗菜剖半後的對比圖，從畫面中可見，左邊的高麗菜顏色較淺，且略帶黃色，葉片整體看起來比較密集；而右邊的高麗菜則明顯翠綠，葉片間的空隙也比較多，許多消費者購買時，常會認為越翠綠的蔬菜越新鮮。

然而，青髪のテツ指出，這兩張照片其實是相同的高麗菜，左邊是新鮮的高麗菜，右邊則是在室溫放置一天後，葉片經過光合作用，才會變得如此翠綠，他強調：「黃色的更新鮮！味道更好」。

這則推文吸引上千網友按讚，紛紛留言，「我還以為黃色的是比較老的」、「傻眼！原來一直都選錯了」、「真的是有良心的蔬果商，通常老闆都希望比較舊的菜能趕快賣掉」、「還有聽說芯小一點、菜葉密集一點、形狀沒歪掉的比較好」。