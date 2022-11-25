當牙齒出現狀況，除了牙齒本身疾病外，也可能有潛在病因。外科醫師陳榮堅表示，一名女性患者求診時抱怨咬顆棗子就掉了顆牙，但該病患看來非骨質疏鬆的族群，後得知病患愛吃胃藥「顧胃」，但長期服用胃藥會導致鈣質吸收不好，久而久之骨質疏鬆的問題，進而導致牙齒易鬆動。

陳榮堅在其臉書專頁表示，有時候當牙齒出現一些問題時，可能是有潛在的病因，因此需探究原因，除了菸酒外，某些藥物也會造成牙齒出問題。

陳榮堅分享一案例表示，一名60歲婦人因全身痠痛就醫，本來只想拿治療痠痛的藥物就好，經他探詢近況得知，患者近期身體不舒服，而且只是咬一顆棗子牙齒就掉了，症狀乍聽下像是骨質疏鬆的狀況，但是一般骨質疏鬆除了停經後、營養不良外，大部分的人外觀都偏瘦，而該患者看來都沒有這些問題。經細問得知，患者平常常吃胃藥，沒事就吃一顆胃藥來「顧胃」，儼然把胃藥當保健品服用。

陳榮堅說明，胃酸是人體在吸收鈣質很重要的輔助，而胃藥有抑制胃酸分泌或中和胃酸的功能，若是長期服用胃藥，會使胃酸一直被壓制，導致鈣吸收不好，日子久了就會影響骨質密度，進而導致齒質不佳。

陳榮堅提醒，他並非要民眾不吃胃藥，而是要看狀況服用，若是服用藥物後，幾天症狀都沒好轉，應至醫療機構檢查確認較佳，且除非醫師特別指示，否則大部分的藥物不建議長期服用。