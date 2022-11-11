外食族選擇便當配菜時，常會見到豆芽菜的身影，醫師表示，看似不起眼的豆芽菜其實蘊含充沛營養，例如豐富的維生素C和植化素，能改善身體發炎，另富含豐富纖維，能促進腸胃蠕動改善便秘，適合排便不順的民眾，因此並非飲食配角，而是CP值超高的蔬菜。

內科醫師傅裕翔在其臉書表示，豆芽菜是鐵板燒和便當常見的國民配菜，但其不只是飲食配角，而是有豐富營養的蔬菜，但許多民眾因常見而忽視這菜的價值，他常見民眾捨棄不吃，相當可惜，因此特別舉出豆芽菜的4大好處。

1 抗發炎抗氧化：豆芽菜有豐富維生素C和植化素，能改善身體發炎和抗氧化，清除自由基。

2. 維持黏膜健康：黃豆芽有豐富維生素A，能促進黏膜和眼睛健康，和油脂一起攝取，例如炒豆芽菜方式會讓維生素A吸收效率更好。

3. 幫助排便：豆芽菜富含豐富纖維，比高麗菜更豐富，能促進腸胃蠕動改善便秘，便便不順的朋友可以多吃。

4. 強健骨骼：黑豆芽菜的鈣質豐富，鈣能預防骨質疏鬆、骨折，清脆好咬的豆芽菜也很適合年長者，可以多吃強健骨骼。