上班族走進超商解決三餐，怎麼選可以吃得健康？衛福部國健署表示，除了便當白飯這類精緻澱粉，建議優先選擇全穀及未精製雜糧區，例如烤地瓜、甜玉米甚至烤馬鈴薯，因這類食物含豐富的維生素、礦物質及纖維，有助調節新陳代謝、增加免疫系統、幫助腸胃蠕動，有助人體健康。

國健署於臉書粉專「食在好健康」表示，民眾進食時別忘了飯跟蔬菜要一樣多，每餐建議比拳頭大一點的份量（約3/4-1碗飯），掌握好份量，就有更多選擇、更多餐點可以替換。

由於新冠疫情仍處高原期，衛福部提醒，為避免染疫對身體的傷害，民眾三餐可多攝取全穀雜糧，相較於白飯、吐司等精緻類澱粉，全榖雜糧中含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，維生素B群主要有調節新陳代謝、維持皮膚和肌肉健康、增強免疫系統和神經系統等功能；維生素E則是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基等；膳食纖維可幫助腸蠕動、保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌，維持腸道健康。

因此國健署建議，民眾優先選擇全穀及未精緻雜糧區，例如烤地瓜、甜玉米、烤馬鈴薯，其熱量分別是2/3碗白飯、3/5碗白飯、1/4碗白飯，但全穀雜糧豐富的營養素，可增加人體免疫力、促進排便順暢，有利預防近來的新冠肺炎、流感等上呼吸道疾病及保護心血管、減少癌症產生風險，好處多多。