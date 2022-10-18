近來新冠肺炎疫情仍處高原期，許多人康復後仍有長新冠困擾，醫師表示，從近期原本食慾不振、咳嗽症狀纏身的病患中，發現若食用韭菜，體力可明顯恢復，且呼吸道感染困擾可減輕，因韭菜富含多種營養素，除可保護細胞黏膜，還可代謝許多毒素、降低身體發炎及罹癌風險，堪稱高經濟價值食物。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中表示，他有一名65歲糖尿病患看診提到，確診康復後2個月，仍咳嗽咳到食慾不振，氣色體力等狀態都很差，即使食用多種類蔬果、蔥薑蒜辣椒等可抗發炎的食物與辛香料後，仍未見好轉，「某日神氣清爽地出現在診間，表示是因吃了較多韭菜的原因。」

洪永祥解析韭菜的4大功效，包括消除疲勞、改善血液循環、預防傳染病、預防及抑制癌症。他表示，韭菜含有大蒜素及維生素B1，這兩者可一起生成蒜硫胺素，可促進碳水化合物的代謝，產生ATP，即是一種核苷酸，可作為細胞內能量傳遞的載體，讓人的精神體力變好。

洪永祥並表示，韭菜中的大蒜素含量豐富，可清潔血液、預防血栓，增加好的膽固醇（高密度膽固醇）、減少壞的膽固醇（低密度膽固醇），可預防動脈硬化與心肌梗塞，因此有護血管功效。

他並表示，也因韭菜有大蒜素，可抑制幽門桿菌、葡萄球菌、鏈球菌的產生，加上韭菜富含β-胡蘿蔔素，可代謝合成維生素Ａ，有助身體細胞黏膜的生成，增加防呼吸道的屏蔽功能，以防病菌的侵擾，也因此可預防許多傳染病。

他並補充，韭菜含有豐富的維生素Ｃ、維生素Ｅ，都是抗氧化劑，可減少體內自由基的生成。

家醫科醫師王健宇也表示，韭菜因含有高纖維而被稱為「洗腸草」，相較於其他葉菜類，韭菜的含量更高，一般建議，每人每天膳食纖維建議攝取量為25-35公克，市售的一把韭菜約含有10克纖維，若常吃韭菜，纖維量很容易就達標，進而代謝腸胃中的毒素，避免癌症上身。