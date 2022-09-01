適量咖啡除了降低心血管死亡率、協助肝臟排毒外，有醫師表示，還能降低攝護腺癌的風險，另有4類食物也可減少癌症罹患率，包括低脂、蔬果、綠茶、大豆。其中蕃茄的茄紅素有利預防攝護腺癌症，但蕃茄的茄紅素要透過煮熟或加工過程，所釋放其紅素較能讓人體吸收、以達抗氧化與抗癌的效果。

台北馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書表示，咖啡可降低罹患攝護腺癌的機率，有臨床研究指出，每天4～5杯咖啡可以降低罹患攝護腺癌的風險，去年一篇研究發現，較高的咖啡攝入量與較低的攝護腺癌風險相關，每天每增加一杯咖啡，會呈現顯著的線性趨勢。

他並表示，雖然目前尚無明確方法可預防攝護腺癌，但一些研究顯示，選擇低脂、富含蔬果的健康飲食有助於降低患攝護腺癌的風險，他推薦5大飲食方式，包括喝咖啡、低脂飲食，多吃水果與蔬菜、可喝綠茶、多吃大豆。其中在蔬果部分，他提到，具抗氧化效果的茄紅素可抑制攝護腺癌細胞的生長，但為人體吸收的茄紅素要經過煮熟或加工過程，例如製成蕃茄汁。

陳鈺昕提供的有助降低攝護腺癌風險的飲食，包括:：

1. 低脂飲食：少吃反式脂肪和飽和脂肪，應攝取優質脂肪，例如堅果、魚肉。

2. 多吃水果和蔬菜：水果和蔬菜富含維生素和營養素，可以降低罹患攝護腺癌的風險。有研究指出，煮熟或加工後的蕃茄富含抗氧化劑茄紅素，可以減緩攝護腺癌細胞的生長；十字花科蔬菜，例如綠花椰菜，含有抑制癌細胞的植物化合物，可以預防癌症。

3. 綠茶：臨床試驗顯示，多喝綠茶的男性患攝護腺癌的風險較低。

4. 大豆：臨床試驗顯示，大豆可降低PSA(攝護腺特異抗原)。