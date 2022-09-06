世界秩序重整，打造韌性安全供應鏈成為各產業主軸，相較於大型科技業強勢吸取資源、用多重營運架構擁有更大彈性，產業用紡織品協會幫助資源相對少的中小型業者思考因應對策，以合作與協調消彌競爭風險。

產業用紡織品協會日前舉行會員大會，海基會董事長許勝雄應邀出席演講，指出目前在「新強國」中國和「舊霸主」美國權力更迭的關鍵時刻，需要一戰解決矛盾，此為「修昔底德陷阱」，史上有16次大國崛起擾亂另一個主導國地位案例，其中12次用戰爭決勝負，另4次則要花代價調整，現在全球、各產業正在共同重新適應、建立生產架構，而這也帶來物流塞車、通膨、能源緊缺等後座力。

產業用紡織品協會榮譽理事長羅忠祐表示，協會以「雁行理論」團隊合作方式運行，輪流領導、激勵同伴和互相扶持，各公司在研發、製造、行銷、服務等關鍵領域分享經驗，不論是在困難時刻或平穩時期協力度過，而台灣紡織品應用範圍廣、實力強，他任內也與日本、印度、德國、菲律賓等國單位簽有8個合作備忘錄及投資意向書、成為國際棉花咨詢委員會（ICAC）私部門企業代表，在全球連結效應相當強。

行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮指出，亞太有4大重要區域整合協定：RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、USMCA（美墨加貿易協定）、PA（太平洋聯盟），分別對全球GDP佔比32％、13％、27％、2.4％。加入區域貿易協定的目標，能達到強化國家整體經濟實力、透過投資貿易活動強化雙方關係、強化台灣與各國制度化連結、強化市場經濟體制等4個面向效果。小公司則能透過產業協會看到當地的同業（COUNTERPART）。

產業用紡織品協會理事長黃鯤雄指出，疫情與貿易戰之下，「不斷鏈」是現在最重要的課題之一，所有智慧化、自動化、國際化、數位轉型、低碳綠能都是在維護供應鏈的韌性。當產業講求成本需要垂直整合，講求價值則適合聚落分工，台灣產業兩者優勢兼具，也因此造就獨特的國際競爭力，他希望任內可以進一步協助會員公司在「創新、跨業、永續傳承及國際化」等方面找到新的價值。