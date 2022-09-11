據《中國證券報》報導，統計2021年至今年6月，全大陸檢察機關共起訴各類證券犯罪376人。其中1到6月起訴147人、年增93.4％。大陸最高人民檢察院9日聯合最高人民法院、公安部、大陸證監會發佈5宗證券犯罪典型案例，進一步亮明「零容忍」懲治證券犯罪的決心態度，彰顯證券行政執法與刑事司法打擊合力。

大陸證監會稽查局副局長劉永強表示，上半年證監會依法向公安機關移送涉嫌證券期貨犯罪案件60多件、犯罪嫌疑人200多人，並同步抄送最高檢。

大陸證監會表示，將不斷加強與公檢法機關的工作協同，依法嚴厲打擊證券違法犯罪活動，充分發揮典型案件的示範教育作用，持續強化「嚴」的監管氛圍，共同推動形成崇法守信的良好資本市場生態。

此次發佈的5宗證券犯罪典型案例覆蓋當前證券犯罪的主要類型。具體包含馬某田等人違規披露、不披露重要資訊、操縱證券市場案；郭某軍等人違規披露、不披露重要資訊案；姜某君、柳某利用未公開資訊交易案；王某、李某內幕交易案；鮮某背信損害上市公司利益、操縱證券市場案。