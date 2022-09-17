四海幫大哥為兒喬賭債遭追砍 警逮竹聯幫7嫌

24歲鍾姓男子原為竹聯幫仁堂明仁會成員，日前經營博奕網站，遭客人倒債21萬，明仁會黎姓新店分會長要鍾還錢，鍾的父親是四海幫大哥，出面幫兒子喬債，但黎毫不買帳，反而指使手下多次砍殺鍾父和他的司機，北市刑大循線蒐報，依組織犯罪等罪逮捕黎在內的7嫌。

北市刑大偵一隊調查，明仁會鍾姓成員經營線上博奕，去年4月時被倒帳21萬，鍾向黎姓大哥表示，希望以5萬解決，但黎不接受，指使手下將鍾押走，再向其家人索討欠款。

但鍾的父親是四海幫成員，動用關係救下兒子，黎為此十分不滿，針對鍾父進行一系列的砍殺，2021年8月，鍾父在吉林路火鍋店用餐時，遭3人持斧頭襲擊，造成鍾父左臂受傷。

2021年10月，鍾父的洪姓司機到嘉義辦事時，遭3人當街持刀追砍，洪的背部、肩膀及雙腳有多處刀傷，所幸2人送醫包紮後均無大礙。

北市刑大循線追查，發現兩起案件都是由明仁會新店分會發動，日前前往新北市新店區等地，逮捕黎在內共7名犯嫌，在其堂口起獲1把鎮暴槍、子彈、西瓜子、斧頭及20萬現金，黎警訊時否認涉案，但訊後仍被依殺人未遂、組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。