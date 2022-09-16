在烏茲別克撒馬罕舉行的上海合作組織峰會今日（16日）閉幕。中國國家主席習近平在疫情後首度出訪，他在峰會發表講話表示，要加強高層交往和戰略溝通，深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作努力。要防範外部勢力策動「顏色革命」，共同反對以任何藉口干涉別國內政，把本國前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平今出席上合組織成員國元首理事會第二十二次會議。他強調，中國經濟韌性強、潛力足，長期向好的基本面不會變，中方支持積極穩妥做好上合組織擴員工作，加強共建一帶一路倡議，同各國開展戰略及地區合作倡議對接，打造更多合作增長點，將會向有需要的發展中國家提供價值15億元人民幣的糧食等緊急人道援助，願意在未來5年為上合組織成員國培訓2000名執法人員。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁在峰會上表示，現在上合組織是世界上最大的區域性組織，在解決國際和地區問題上發揮著越來越大的作用。上合組織成員國的工作建立在沒有利己主義的原則之上。

習近平在上合組織峰會期間，已分別與中亞五國、俄羅斯、白俄羅斯、蒙古、伊朗、巴基斯坦、土耳其等12國領導人會晤，僅剩下與印度總理莫迪之間並未有相關會面訊息，期間習近平還與烏茲別克、哈薩克、白俄羅斯三國總統分別發布聯合公報。