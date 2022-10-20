蔬菜有黃有紅，顏色非常多樣，其中深綠色蔬菜最常被拿出來討論，富含維生素與膳食纖維，不過黑色食物其實營養價值也很高。營養師余朱青提到，在天然食物中，顏色愈深通常營養價值愈高，像是黑木耳、芝麻等，具有抗氧化作用，還能維持心血管健康。

臉書專頁「余朱青 營養師」指出，黑色食材有豐富的營養素，例如黑木耳、黑芝麻、黑豆、桑葚、海帶、香菇、香菇、黑糯米、黑葡萄，擁有豐富的膳食纖維，而且天然抗氧化性高，還富含蛋白質、花青素、維生素A、C、E、礦物質、不飽和脂肪酸和微量元素等。

余朱青營養師表示，黑木耳又被稱做「血管清道夫」，含天然抗氧化劑、花青素、維生素B2，還有鈣、鐵等營養成份，能保養心血管健康、穩定血糖，而豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動、排出有害物質，也能增加飽足感，是減脂減重最佳食材。

而黑芝麻屬於高鈣食物，富含鈣質、鐵質，還含Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以維持心血管健康、抗氧化、抗發炎，也是堅果類食材，所以油脂含量高，能潤腸通便，另外黑豆、桑葚、海帶、香菇等，也是餐桌上料理起來既美味，又具高營養價值的超級食物。