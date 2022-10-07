天氣逐漸轉涼，不少人就想吃火鍋暖胃，不過火鍋熱量很高，一餐吃下來可不得了。營養師張宜婷近日在臉書粉專提到，想要安心吃火鍋又不變胖，其實可以從湯頭與食材上下手，例如選擇清湯或少吃沙茶醬等，分享5招吃鍋無負擔的方法。

臉書粉專《營養小桃氣-宜婷營養師》表示，湯頭選擇清湯尤佳，清湯比起濃湯少了很多油脂與熱量，例如昆布湯頭，熱量就少了麻辣湯足足800大卡，而臭臭鍋添加沙茶醬、酸辣白肉鍋使用豬肉熬煮，所以熱量也不低，重口味的泡菜鍋則是鈉含量較高，吃完隔天容易水腫，牛奶湯底使用奶粉、牛奶或鮮奶油調味而成，也隱藏很多熱量。

吃火鍋時應盡量少喝湯與少沾醬，湯頭由食物熬煮出來，充滿食材的精華，味道確實很鮮美，但也含有高油脂與熱量，若想要品嘗湯頭，建議先撈掉浮在湯上的油，而且最多喝一碗就夠了，另外也有不少人喜歡沾醬吃，例如沙茶醬、甜辣醬等，建議民眾選用新鮮食材調理，例如蘿蔔泥、蔥、薑、蒜、辣椒等。

市面上有不少火鍋料，例如丸子、炸豆皮、排骨酥等，都是隱藏的熱量地雷食物，應盡量選擇新鮮天然食物，把火鍋料換成蔬菜。除了少喝湯外，用餐順序應是菜、肉、飯，吃火鍋時應以蔬菜為主，最好在肉類烹煮前先下鍋，避免煮完肉類後湯頭變油，葉菜類會吸附肉類的油脂，澱粉類以地瓜、芋頭、南瓜、玉米等取代白飯、烏龍麵。

最後是要控制好一天的份量，就算與朋友聚餐還是要注意，可別因一時開心吃太多，另外聚餐時間選中午比晚上好，因為吃飽飯後，還有多餘的時間可以消化大餐，就算是天然食材一樣要注意，吃太多還是會變成身體負擔。