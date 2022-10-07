一名男網友表示，他昨天去吃火鍋，吃到一半離開位置去裝飲料，回來以後卻發現有人在他的位置扒飯，讓他傻眼問那位陌生人是哪位，而對方聽到原PO的問句也被嚇到說「我的桌子在隔壁」，下秒就逃跑了。超瞎故事引起網友討論，千人笑歪。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文說，去火鍋店吃飯，吃到一半的時候離開座位拿飲料，回來卻發現有人霸占了他的座位、偷吃他的飯，讓他傻眼直呼「你哪位？」對方聽到以後跳起來說「抱歉！我的桌子在隔壁。」

貼文引起千人朝聖，不少人笑歪，「沒想到抖音老梗，居然還真的發生了」、「超好笑尷尬癌都發作了」、「這跟當年上網咖隔壁開機，結果關到我電腦一樣」、「搞錯位置就算了，但火鍋是點同款嗎？怎麼會吃錯，笑死」。也有網友開玩笑說，這是不是什麼搭訕的新招數啊！

另有苦主分享，過去也曾出現過類似的經驗，大約20年前去吃飯，起身去盛米飯的時候，回來卻發現自己盤子裡的排骨不見了，轉頭一看卻發現那塊排骨在後面的人的餐盤裡，而那塊排骨他已經咬了一口。