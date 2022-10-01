台灣人愛喝飲料，手搖飲店開了一間又一間，不過日前卻有一名女網友抱怨，她買了手搖飲料帶上車後，卻散發出一陣讓人難以忍受的臭味，後來才發現臭味的來源，竟然是店員貼心給的「環保杯架」，她崩潰地直說，這種味道簡直跟排泄物沒兩樣。

原PO在FB社團分享一張照片，只見車內放著一個常見的土色環保杯架，上面還被加上一個大便的圖片，原PO表示，雖然知道杯架是用環保材質製造，但是其氣味真的讓人無法忍受，崩潰直呼「它好臭！一股屎味」。

原來臭味來源是避免飲料打翻的環保杯架。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言，「泡到水會想哭，更臭」、「每次拿到都直接丟廚房角落，不然沒多久整間都是臭味，像有人嘔吐一樣」、「有時候忘記丟，還一直聞到底家裡怎麼有臭襪子的味道」、「我之前在車上也是找不到臭味，一度懷疑是不是踩到屎」。

不過留言串中，出現內行人解釋，紙杯架的成分是再生紙漿，其中「氨」的成分是臭味來源，一般再生紙沒有異味是因為經過除臭程序，而這種紙杯架其實平常味道並不強烈，但只要接觸到水氣，就很容易釋放出可怕的味道。