許多人以為只要有吃蔬果，就能補充纖維，改善腸胃蠕動，但為何平常點了蔬菜，上廁所仍卡卡，營養師表示，蔬菜雖然可以補充膳食纖維，但不同蔬菜的膳食纖維含量也有高低之分，地瓜葉的含量是高麗菜的3倍，供上班族下次在小吃店點選燙青菜的蔬菜參考。

天冷讓人更容易便秘，腸道長時間有毒素滯留，會讓壞菌大量孳生、影響健康，如何減少便秘發生、順利排便至為重要。營養師彭逸姍在其臉書上表示，充足水分、膳食纖維、好的食用油，有利於排便，以維護腸胃道健康。

膳食纖維可增加糞便的量，因此可刺激大腸壁肌肉蠕動，而將糞便推送出去，對於排便相當重要，彭逸姍表示，多吃蔬菜可以補充膳食纖維，但並非每個人都知道蔬菜的膳食纖維也是有高低之分，小吃店的燙青菜包含高麗菜、空心菜、地瓜葉，雖然都是蔬菜，但他們的膳食纖維含量卻天差地遠，最高的是地瓜葉(3.3g/ 100g)，最低的是高麗菜( 1.1g/100g)。

至於水分部分，彭逸姍表示，每個人每天應喝足2公升，若以體重精確計算，可以體重乘以30~35毫升來計算適合的水分，例如體重60公斤者，每天至少該喝1800~2100毫升的水分。

油脂部分則是好油比無油更重要，彭逸姍表示，許多健康餐都以無油或低油菜色為主，但油脂是人體必需營養素，與其採無油飲食，應該挑選並使用好油，可以讓身體更健康。

至於常見蔬菜膳食纖維前十名，彭逸姍也曾於臉書貼文說明，以100公克蔬菜來說，山苦瓜和香菇都是纖維含量高的食物，分別為4.1克與3.8克，秋葵也有3.7克，但因這3項不常出現小吃店的燙青菜項目中，因此她建議，有便秘困擾的民眾，中午點餐不妨以地瓜葉為首選。