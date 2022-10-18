金色山丘-地瓜蒙布朗將於200家門市限定販售。（路易莎提供）

連鎖咖啡品牌路易莎，近期與農糧署合作，在「2022第三屆國產雜糧創意料理競賽」中，精心挑選了兩款金獎作品，推出「金獎下午茶」甜點，金色山丘-地瓜蒙布朗(80元)即日起全省200家限定上市及地瓜朵朵(65元)全面上市。

農糧署為讓民眾認識國產雜糧新鮮健康、優質非基改、在地減碳等各項特色，進而應用於餐點料理，特辦理國產雜糧創意料理競賽系列活動，鼓勵參賽者使用國產雜糧，如落花生、玉米等，烹飪出令人耳目一新的創意餐點，並將金獎料理結合路易莎咖啡商品化後上架銷售，讓國產雜糧輕鬆走入民眾生活。

路易莎咖啡嚴選兩款金獎作品，展現創意重現美味，社會組金獎的「金色山丘-地瓜蒙布朗」與學生組金獎的「地瓜朵朵-地瓜奶油捲」，採用來自台灣彰化的有機甘藷，甘藷又稱番薯或地瓜，地瓜被譽為「完全食物」，也是世界衛生組織評選出來的「十大最佳蔬菜」的冠軍，富含膳食纖維、維生素B6等眾多營養。

「金色山丘-地瓜蒙布朗」與「地瓜朵朵-地瓜奶油捲」，選擇使用台農66號與台農57號兩款地瓜，前者是以地瓜泥代替傳統的粟子餡料，而後者則使用台農66號與台農57號兩款地瓜丁，嘗起來口感細軟、甜度高、香氣濃厚。另同屬甘藷家族的「美荔紫薯波士頓派」，由綿密紫薯與荔枝香氣結合，現特價68元。