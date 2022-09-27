告別炎夏酷暑、迎來涼爽舒適的秋天，85度推出有香濃巧克力風味的「雪藏提拉米蘇」，以及有濃郁乳酪奶香味的「芋香布蕾蛋糕」二 款長蛋條，9月27日開始到10月10日，舉辦期間限定嚐鮮折扣活動，兩款新品長條蛋糕任選第二條可享半價優惠，兩條特價360元。

全新推出的長條「芋香布蕾蛋糕」，上下層是起司濃郁乳酪蛋糕，以黃金比例的牛乳和cream cheese調製而成，且製作過成中完全不加一滴水，藉由法國總統牌鮮奶油乾酪增添溫和濃郁奶香味，蛋糕體吃起來綿密又蓬鬆，中間夾心添加法國總統牌發酵無鹽奶油製作的牛奶布蕾，提升香氣與軟滑口感，芋頭餡特別加了法國保虹椰奶果泥調成芋頭慕斯，搭配起來，讓蛋糕整體入口時更加柔軟順口且奶香濃郁。

85度年度熱銷蛋糕排行榜，在六吋和八吋整模蛋糕中銷售第一名分別是「經典提拉米蘇」和「義式提拉米蘇」，所以師傅特別研發一款提拉米蘇風味的長條蛋糕，「雪藏提拉米蘇」是以濃郁「巧克力戚風蛋糕」與義式風味「提拉慕斯」層層交錯，並且加入KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬增添酥脆口感，中間還撒上些許咖啡糖酒水，讓整個蛋糕香氣迷人，愛好提拉米蘇蛋糕的人可別錯過。

從9月27日起至10月10日，85度特別舉辦「秋季甜蜜大賞」，兩款新上市的長條蛋糕「雪藏提拉米蘇」和「芋香布蕾蛋糕」，原價一條240元，活動期間特價任選第二條只要半價，等於兩條蛋糕原價480元，特價360元，相當於75折優惠，適合當做辦公室下午茶點心和同事們一起享用。