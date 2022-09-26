群創旗下車用顯示器子公司CarUX群豐駿宣布，將與康寧擴大在車用領域的合作關係。CarUX將以主打的大型曲面車用顯示器，導入康寧冷彎成型技術「Corning ColdForm」，透過曲面車用顯示器，全面提升智慧座艙內裝顯示設計。

CarUX表示，攜手康寧加乘合作效益，從車用玻璃基材，延伸至保護玻璃基板解決方案，結盟串聯供應鏈生態圈，擴大產業綜效。

因應AI、5G、物聯網及自駕技術的蓬勃發展，兼具「C.A.S.E. 」(Connectivity聯網科技、Autonomous driving智能駕馭、Shared共享與服務、Electric電能驅動)特性的汽車顯示科技，使自動駕駛技術更趨成熟，催生出了汽車座艙結合會議、工作、休閒娛樂、購物等全新應用場景，推升車用顯示走向大型化也強化了車用顯示的重要性。有鑑於此，CarUX導入康寧冷彎成型技術，使得玻璃蓋板可無縫地貼合在車用顯示器上，得以提供更創新多元的車用顯示方案，打造藝術與科技兼容並蓄的智慧座艙顯示設計，另一方面，保護車用顯示器的曲面玻璃蓋板，亦是有助營造安全的駕乘環境的重要關鍵。