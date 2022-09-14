台灣世界新聞傳播協會14日公布全國縣市施政滿意度調查，嘉義縣長翁章梁從六都外16縣市中脫穎而出，奪縣市長施政滿意度金獎，嘉義縣也在交通狀況衛冕金獎。翁章梁表示，很高興接下金獎，讓嘉義縣被全台灣看見，目前嘉義有4大建設、6個產業園區啟動與蔡英文總統1個重大宣示，歡迎大家來投資嘉義。

翁章梁表示，今天很高興接了金獎這個獎牌，任何一個得獎都能讓很以及沒被看到的嘉義縣被看到了，感謝縣府團隊3年多來的努力，也感謝嘉義縣民對縣府的支持肯定，農業縣原本就是資源相對缺乏，必須要更努力才有辦法取得鄉親滿意。

翁章梁說，嘉義縣現在包括科學園區總共有六個產業園區同時在啟動，還有四個重大建設，與蔡英文總統宣示要把無人機國家隊設在嘉義，對嘉義來講是非常大的鼓勵，也是102年前八田與一在打造嘉南大圳後，非常重要的建設。

翁章梁說， 嘉義縣除左手發展，右手更改善鄉親生活品質，他一就任就調查村里需求，鄉親交代7787項工作目前完成八成多，不管發展也好，鄉親生活改善也好都盡力來做，透過獎肯定，能讓縣府團隊更努力。