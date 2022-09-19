初步統計全台已有148所學校受損， 嘉義縣也有3所國小出現牆壁、樑柱龜裂和司令台毀損情形。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

初步統計全台已有148所學校受損， 嘉義縣也有3所國小出現牆壁、樑柱龜裂和司令台毀損情形。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府教育處今早請結構技師到場進行安全結構鑑定，將依鑑定結果及建議進行後續修復。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經0917、0918兩次強震，初步統計全台已有148所學校受損， 嘉義縣也有3所國小出現牆壁、樑柱龜裂和司令台毀損情形，縣府教育處今早請結構技師到場進行安全結構鑑定，將依鑑定結果及建議進行後續修復，教育處長李美華說，除已拉封鎖線不讓學童靠近，如需要會動用災害準備金修建，另也請各校有狀況持續通報。

教育處第一時間請各校彙整校舍受損情形，初步災損包括龍港國小幼兒園活動室北面柱子有裂縫，旁邊樓梯橫樑龜裂，重寮國小圖書室走廊柱、電腦教室牆柱及三甲教室牆柱有龜裂情形，柴林國小司令台也有輕微毀損。

教育處表示，通報災損的學校初步研判目前尚無大規模結構性崩塌損壞情事，若有安全疑慮，校方將安置學童至其他教室上課，並安排技師到校現勘了解損害情形，確認結構無虞後，才能繼續使用。

重寮國小校方表示，經結構技師實勘，走廊柱、牆柱內的鋼筋已鏽蝕，會向教育處、教育部申請經費修繕，另三甲學生已移置多功能教室上課。至於柴林國小司令台疑似損毀，因非屬師生上課必要的建物結構體，教育處已請校方先暫停使用，由技師現勘後提出修復建議。

李美華說，地震發生在周六、日非上課時段，且有多次餘震，為詳實調查是否有疏漏，已請各校今再重新檢視校園環境現況，立即通報結果。