台東18日發生規模6.8的強震引發災情，許多人回想起了之前恐怖的921大地震，對於受災的民眾更是心中揮之不去的陰影。對此，台南市長黃偉哲今（21）日指出，「台南校園、古蹟，震後結構檢測大啟動」，同時更強調「慎終追遠的納骨塔」非常重要，台南民政局也在第一時間派員前往視察。

黃偉哲在臉書上PO出一篇「台南校園、古蹟，震後結構檢測大啟動」的文章表示，今天是921紀念日也是國家防災日，台南市針對孩子們上學的校舍以及古蹟建築進行結構檢測，黃偉哲強調，「我們一定要確保孩子們都在安全的環境中學習成長，請爸爸媽媽們放心。而台南也是全台灣古蹟最多的城市，這些文化資產我們也要為市民全力守護」。

黃偉哲也提及，還有一個非常重要的地方，「就是慎終追遠的納骨塔」，如果存放的櫃體因地震而倒塌，造成盆罐破裂，那將會是非常大的遺憾，所以民政局也在震後的第一時間，隨即派員前往視察，確保先人能夠安眠。