國家防災日，雲林縣各級學校防震防災總動員校園扎根。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為強化學校防災教育，年年提升防災設備，並持續在各級學校實施防災演練，21日結合交通部氣象局強震即時警報系統，在全縣各級學校同步實施1分鐘地震避難掩護演練，縣教育處並訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，設置「防災教育輔導團」從小扎根，建構安全健康的雲林生活網。

雲林縣長張麗善21日前往斗六國小，參與地震避難掩護演練，學生們依指示完成「趴下、掩護、穩住」3步驟，並於就地掩蔽後，由教師以5分鐘時間說明「不語、不跑、不推」3不措施等地震避難疏散原則，藉由實地演練，強化師生的地震應變能力。

張麗善表示，23年前的921大地震，造成全台重大傷亡，讓鄉親們餘悸猶存，我們要記取這段歷史教訓，讓防災教育更加落實向下扎根，教導孩子遇到地震要如何保護自己，並把相關地震常識傳遞給家人。近日民眾遭遇多次6級以上地震，花東地區房子倒塌、路毀橋斷，更提醒大家要審慎用心的面對地震的威脅。

張麗善說，縣教育處特別訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，內容包括建置防災校園基礎及進階學校、複合式防災觀摩及撰寫校園災害防救計畫等；亦設置「防災教育輔導團」，輔導各校建置校園災害防救編組。

張麗善指出，希望藉由各種校園防災計畫的推動，強化師生防災知能、落實防災校園建置、提升學校災害應變危機意識，落實防災生活化、在地化，達到災害管理的減災、整備、應變、復原等目標，大家攜手防災減災，讓家園更加安穩，共同建構安全健康的雲林生活網。