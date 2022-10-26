一年一度的萬聖節即將來臨，南瓜除了是最佳裝飾品以外，也含有豐富的營養成分，營養師高敏敏在臉書粉專指出，南瓜擁有7大營養素，包含β-胡蘿蔔素、高纖維、維生素A、維生素E等，不但能護眼、護心，還有助於預防癌症，吃了以後好處多多。

▎β-胡蘿蔔素

能轉換成維生素A，保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康。

▎高纖維

高纖維帶來高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口。

▎維生素A

能保護黏膜健康、顧皮膚、顧眼睛、增強免疫力、對抗感染。

▎維生素E

可以幫助提升免疫功能，強力抗氧化、降發炎。

▎礦物質鉀

能預防心血管疾病、降血壓、消水腫。

▎維生素C

可以幫助縮短感冒病程、增進白血球生成，讓免疫細胞更有效運作，也加快傷口癒合速度。

▎礦物質鋅

南瓜籽內還有豐富的鋅，可以消除男性攝護腺的初期腫脹，保健泌尿系統，也跟免疫力很有關係。

除此之外，高敏敏還說，不同種類的南瓜，營養成分也不一樣，像是台灣南瓜的熱量最低，只有46大卡，但水分較高，有84.6克；日本南瓜的熱量雖然高達80大卡，但營養含量也較高，β-胡蘿蔔素有3648微克、維生素A有6079 IU、維生素C有24毫克；栗子南瓜熱量79大卡，維生素E含量較高，有2.1毫克；菊花南瓜熱量72大卡，礦物質鋅較高，有0.5毫克。

高敏敏建議，大家平時就可以多攝取南瓜，它屬於全榖雜糧類，因此能夠用來代替部分精緻澱粉，不但能護眼、護心、防癌，還能幫助身體維持免疫力，更加健康。