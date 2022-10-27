即起至7-11買統一陽光高纖燕麥穀奶，可享第2瓶10元優惠。（品牌提供）

秋意來襲，不少人都會相聚品嘗肥美秋蟹、麻辣、鍋等好料，卻又擔心膽固醇飆升，統一陽光高纖燕麥穀奶推出7-11限時優惠活動，吃美食的同時也可以把關膽固醇；另即日起到11月10日，只要到統一陽光官方Facebook粉絲專頁「放心吃 陽光燕麥幫你擋膽固醇」活動貼文下方，留下你吃過最有膽固醇罪惡感的一餐照片，還有機會抽好禮。

隨著年齡漸增，不少人逐漸感受到健康狀態下滑，擔心健康報告上出現紅字，也不敢如以往放心吃高膽固醇美食。對此，營養師Angela表示，享受大餐其實不用太過焦慮，可以靠飲用高纖燕麥穀奶、攝取蔬菜、黃豆等來控制膽固醇。統一陽光高纖燕麥穀奶標榜有助於降低血中總膽固醇、血中低密度脂蛋白膽固醇，減少發生心血管疾病的危險因子。

11月10日前到7-11買統一陽光高纖燕麥穀奶，即可享第2瓶10元優惠，此外，「統一陽光」官方Facebook粉絲專頁現正舉辦「放心吃 陽光燕麥幫你擋膽固醇」留言抽獎活動，只要留下讓你最有膽固醇罪惡感的一餐照片，就有機會抽中統一陽光高纖燕麥穀奶組合。