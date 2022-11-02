郭靜今為演唱會彩排練歌，練團室的狗讓她很療癒。（寬宏藝術提供）

郭靜今為演唱會彩排練歌，展現甜美歌喉。（寬宏藝術提供）

郭靜今為演唱會彩排練歌，希望到時候來看的粉絲朋友們都能夠享受其中。（寬宏藝術提供）

郭靜將於11月12日舉辦「2022 郭靜 So Lucky ! 演唱會」，今（2日）練團，心情異常緊張，她說，在睡前想到演唱會時常常失眠，因為是出道15年來首場大型演唱會，擔心自己聲音負荷的程度，也擔心粉絲和朋友們會不會喜歡這場演出，各種壓力都讓她感到緊張。

她過去一直是4、5點才睡，這兩周為了演唱會調整到2、3點睡，早上9點起來去健身。隨著日子的接近，「雖然我知道事情都會安排好，但我還是會擔心，以前唱演唱會都只是20首左右，這次30多首，擔心唱到後面聲音會沙啞，這個演唱會還要換衣服，髮型也會換」。

她說昨天練唱〈看見〉時，深怕淚崩會沒辦法唱，「這首雖然不是主打歌，但是包含了我滿滿的心意，很怕自己唱的時候會崩潰，想到15年從初次踏入社會當歌手，前幾年都不知道在幹嘛，歌迷也一路看著我走過來，一直都在我身邊。」

她在圈內好人緣，她表示有邀請很多好友來看演出，「曾沛慈跟老公、吳汶芳都主動說要來看」，她也有邀請吳宗憲、坤達，但還沒確定會不會來，萬一憲哥自帶轟天雷來唱怎麼辦？她笑說，「我們會先沒收」。

她昔日同門師姊范瑋琪日前復出開唱，她送上花籃致意，她表示，「其實我覺得就是可以一直知道她的近況，在旁邊默默關心著，不要去打擾她就好，我滿開心她願意再出來唱歌給歌迷朋友聽，我們的歌曲都是時代的眼淚，在這個世代裡面，還是有一些歌曲在歌迷的心中。」「2022郭靜So Lucky ! 演唱會」購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富OK便利超商。