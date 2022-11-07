台語歌王洪榮宏出道45年，12月將在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，近日他在Yahoo TV《佼心食堂》宣傳演唱會，結果一開錄就急於分享他所飼養的8隻寵物雞，自封「雞爸」的他笑言會教雞講話、互動，結果現在有幾隻雞還會啼叫「洪榮宏」，讓黃子佼笑虧他根本養到鸚鵡。

受到疫情影響，洪榮宏相隔3年多才終於等到個唱演出機會，面對台北小巨蛋規格，洪榮宏相當謹慎，要依照場地調整音場，歌單和演出時間都經過仔細安排，他甚至不想影響熟齡觀眾的早睡習慣，曾提議要唱「下午場」。

他因為從小受到爸爸習慣影響，不吃冰、不碰咖啡因，加上有胃食道逆流，讓他對飲食更為注意，他也非常重視運動，平時勤練仰臥起坐、伏地挺身和瑜珈，天天保持7、8千步的走路步數，就算不出門也不會偷懶，年近60的洪榮宏預告，這次會在演唱會上安排「特別設計」秀胸肌，滿足觀眾視覺、聽覺享受。

洪榮宏自認是「半退休狀態」，但唱歌是一件快樂的事，他不能理解為什麼有歌手會選擇封麥，他說只要還能唱、有好的場，觀眾也願意聽他唱，他就會一直唱下去。他也不諱言會有今天的演藝成績，除了要感謝爸爸洪一峰，也要謝謝自己這麼努力。

洪榮宏近幾年都一直和不同歌手合作，嘗試擦出不同火花，固定每年發片的他已經得了4座金曲獎，他先前也已經告訴唱片公司，不用再幫他報名金曲獎個人獎項，要把機會讓給其他人。事實上，金鐘獎、金馬獎都常見到洪榮宏的身影，未來是否有機會主持三金典禮？洪榮宏笑說：「沒人找我啊」言下之意願意接受挑戰。

黃子佼帶來大量的洪榮宏早期唱片，意外見證到洪榮宏的驚人記憶，他不只對作品順序如數家珍，還記得代表作〈一支小雨傘〉是收錄在何處，甚至唱片上的文案介紹，他也記得上面提到的地點。

因為唱紅的歌曲太多，所以這次小巨蛋的歌單讓他傷透腦筋，還因此跟老婆吵架，他後來決定盡量把歌曲縮短串成組曲，但太太又覺得這樣會聽不過癮，但洪榮宏還是堅持必唱曲目不會少，甚至準備開放現場點歌，太太也會擔任一日助理，協助他找歌，外界關心的神秘嘉賓，他表示已經安排好，就等觀眾進小巨蛋親自欣賞。