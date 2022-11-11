犯罪懸疑電影《罪後真相》找來張孝全、陳昊森2大男神首度攜手主演，主創團隊與演員勤跑110場映前映後，全台票房正式突破千萬大關，導演陳奕甫感性表示：「謝謝看過《罪後真相》的每位觀眾朋友，希望你們都經歷了一個不錯的2小時觀影旅程，你們來看就是對我們最棒的鼓勵。還沒看過的朋友們，期待你們也能來看看，一起體驗反轉人生，尋找真相，謝謝你們！」

張孝全久未進戲院和觀眾互動，電影上映後勤跑映前映後，除了抓緊機會分享參與心情，金馬影展放映場更潛入觀眾席，和影迷一起看片，燈亮後才從座位起身，讓眾人驚喜不已。他透露這是第一次在大銀幕看片時，被陳昊森和安心亞的吃粥戲打動，「我看大銀幕上的陳昊森在哭，自己也在哭，太沒用了。」自嘲年紀大比較感性，還好後來轉頭發現隔壁女生也在默默擦眼淚。

他的好友們日前包場力挺，包括修杰楷、賈靜雯、王陽明、楊祐寧、方志友等圈內星友齊聚，映後紛紛在社群上推薦，修杰楷大讚：「看完好想立馬找人聊劇情！」賈靜雯則寫下：「真相到底是什麼，令人省思。」

導演陳奕甫、編劇葉乃菁昨（10日）出席「百人解謎場」放映，全場逾百位觀眾一起看電影，大家好奇的點包括「劉立民最後有沒有刪檔案」、「兇手殺人的動機」等，導演和編劇也一一接招回應，現場還抽出一位幸運粉絲，獲得電影拍攝時張孝全使用過的肩頸按摩器。