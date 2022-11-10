大陸女星周冬雨是華語影壇最年輕的「三金影后」，演技備受肯定，不過外表清新、身材瘦小的她，有張娃娃臉，因此每次有性感打扮時，時尚品味常受到質疑，今(10日)晚她受邀出席第35屆金雞獎開幕式，一身酷帥又不失小女人的造型，終於受到網友的讚賞。
周冬雨身材嬌小、加上單薄的紙片人平胸身形，即使已經29歲了，常被指是「小孩身材」，因此在各種場合穿上華麗禮服，都很難撐起來，被酸是「小孩偷穿大人衣服」，衣著品味一直被外界嫌棄。
今她受邀出席金雞獎開幕式，穿上一襲平口連身褲裝，胸前微開2洞，率性中又不失性感，沒想到轉到背後別有洞天，僅用一扣環撐住兩邊，大露白皙美背，氣場十足，在媒體和網友拍的生圖下，照樣狀態超好，讓人驚艷不已。
「又美又颯」、「溫柔、優雅、落落大方」、「終於穿對衣服了，長髮披肩好知性」、「周冬雨生圖真的超能打」。周冬雨憑藉《七月與安生》獲得金馬獎影后，之後更以《少年的你》獲得香港電影金像獎、中國電影金雞獎及大眾電影百花獎最佳女主角，成為華語電影屆最年輕的「三金影后」，演技早備受肯定。
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