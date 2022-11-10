香港資深演員余子明出道逾60年，演出無數影劇作品，其中《封神榜》姜子牙一角是經典，留給觀眾深刻的印象。未料，今（10日）晚間，他的愛兒天佑公布爸爸的噩耗，震驚外界。

余子明曾罹患心臟病，今年初更因中風住院，左半邊暫時癱瘓，需靠輪椅代步；6天前他的兒子天佑在IG透露爸爸的身體「明顯退步」，因為濃痰多到化不開，擔憂嚴重時會引起併發肺炎，所以送醫治療。

想不到今（10日）天佑在余子明的IG公開噩耗：「爸，一路好走」，並上傳余子明坐著輪椅的黑白背影照，令網友感傷不已，紛紛留言致意：「爺爺安息，多謝您」、「保重，請節哀順變」、「子明叔會一直留在觀眾心中，RIP」

根據《東網》報導，曾在《踩過界》演過余子明女兒的朱智賢，得知噩耗後感嘆：「好可惜，失去一個很好的前輩」，並讚賞余子明的演技能切換自如，開拍前跟大家有說有笑，下秒正式演出時就可以立刻入戲。

余子明從小熱愛唱歌，1966年在歌唱比賽表演《好姑娘》一曲入圍國語時代曲組決賽，之後受邀擔任夜總會駐唱歌手，曾與徐小鳳同台演出。余子明後來與無綫電視簽約，雙方合作逾40年，著名的角色為綜藝節目《歡樂今宵》裡飾演的大眼雞，令觀眾印象極深；1986年余子明移民加拿大經商，1997年再度重返無綫電視，參與快200部電視劇的演出，擅長綠葉角色，最經典的是《封神榜》的姜子牙。