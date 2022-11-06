林俊傑在新加坡一連舉辦2場「JJ20 世界巡迴演唱會」。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）迎出道20週年的「JJ20 世界巡迴演唱會」，4日起一連2天在「新加坡國家體育場」登場，共吸引約6萬歌迷欣賞；暌違3年開唱，JJ開心又興奮地一連送上3小時、41首曲目表演，與許久不見的歌迷們歡樂相聚；未料昨晚（5日）中場突傳JJ在台上演出時跌倒發生意外，他強忍腳傷完成演出，直到歌迷心滿意足離場後，團隊才趕緊為他治療傷勢；對此，他所屬經紀公司今凌晨證實表示：「（JJ）有受傷、扭到腳，但演出結束後很開心。」

據了解，昨晚滿場歌迷延續前一天氣氛，整場尖叫聲不斷，感受歌迷喜悅的JJ，中場配合樂手演奏開心得在台上原地自轉好幾圈，音樂停止前一刻他跳起來準備結束這段表演時，疑似因轉圈後暈眩導致腳步不穩而跌在地上，他當下單手撐在地上趕緊起身重新站穩腳步，但已令台下不少歌迷擔心他是否受傷，到了尾聲獻唱〈一定會〉，他站上舞台機關時，又一度因機關平行移動沒踩好腳步而差點出意外，讓歌迷看得心驚膽跳。

演出時向來拚盡全力投入的JJ，其實已不只一次在台上差點出事，之前「聖所」巡演台北場，他專為台北歌迷設置高度近二層樓的「移動式延伸舞台」，旋空於一樓觀眾頭頂上的延伸台，JJ當時就因不熟悉新機關險些踩空，相當驚險！另外之前在新加坡演出，他強忍痛風發作唱完近3小時曲目，而在湖北襄陽開唱，更遇上當地盛夏高溫，中場JJ一度呼吸困難且頭暈目眩，但仍全力完成整場表演。

JJ今年為迎出道20週年啟動「JJ20 世界巡迴演唱會」，下個月3、4日將移師桃園國際棒球場開唱，門票之前開賣瞬間搶光一票難求，未開唱已讓台灣歌迷相當興奮。他此次開唱聚集亞洲各地台前幕後的多元藝術菁英團隊，除了合作20年的吳慶隆及其領軍的新加坡樂手，舞蹈由韓國HypeUp舞團編舞演出，而演唱會全程影像和視頻更集結8家視覺製作團隊共同打造，其中包含日本百億動漫師新海誠旗下團隊之一來操刀轉場動畫，貫穿整場演唱會的動漫故事，取材自JJ從小真實生活元素，畫出小時候JJ及他的成長，包含家人、學校練團室、事蹟等，令人期待。