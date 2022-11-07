天后蔡依林（Jolin）先前宣布將八度攻蛋，在5日下午開始售票，短短六分鐘6.6萬票全數賣出，而當天所出的題目讓粉絲痛批太難，甚至傳出一張黃年票炒到近13萬台幣天價，讓粉絲直呼太誇張。

蔡依林近期宣布將在年底開唱，將分別在12月31日、明年1月1、2、6、7、8日再度回歸台北小巨蛋舉辦「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」然而，蔡依林的高人氣讓6.6萬張門票在六分鐘內全數售出，但當中卻有粉絲不滿。

在5日下午1點28分先開放部分會員搶票時，發現題目答案有誤，然而，下午3點28分時，雖題目不同，但卻發現今年題目難度相當高，第一題為「與Jolin合作單曲《都没差(Equal In The Darkness)》百大DJ為誰」？正解為Jolin首次與獲美國葛萊美音樂獎提名的百大DJ「Steve Aoki」，另一題是，「UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會，總共有幾個主題」，正解為「6個」，導致許多粉絲卡關，耽誤不少時間。

然而，除此之外沒搶到票的粉絲另循管道購票時，卻發現黃牛票價格炒到不合理，原本的800元漲到2875元，4900的門票更飆13萬8000元，直接翻了28倍，讓粉絲直呼太誇張，紛紛到蔡依林臉書留言「拜託換個購票系統加實名制」、「身為歌迷，認真覺得難過，已經連續3年都搶票失敗了，請認真使用實名制，每次都看黃牛端著高盤子真的很想哭」、「我第七次摃龜真的好失望好難過」期望改變購票機制。