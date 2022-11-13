巡迴演唱會主視覺與相關資訊。（華藝娛樂提供）

人氣韓團GOT7的隊長林在範（JAY B），正式宣布即將於12月3日撲台，於「TICC台北國際會議中心」舉辦世界巡迴演唱會，日前消息發布後讓粉絲驚喜不已，因為台北場將是他巡演的最終站，更是他首次以個人之姿來台。

具備十八般武藝的JAY B，在GOT7團體裡便是成員心中的最強精神支柱，此次個人巡迴演唱會，他也透過影片先行與粉絲問候，並承諾將帶來最精彩的演出。演唱會啟售時間於19日上午10點。福利上，JAY B也是給出誠意，除了全場皆能拿到紀念小卡兩款與專場限定口罩，其他還有親簽海報、親簽拍立得、限定團體合影，特別的是，演唱會結束後他將親自在台上，一一歡送粉絲們安全賦歸。

領受各地粉絲支持，對台灣同樣有著感激情誼，音樂才華一等一的JAY B，一直都有舉辦巡迴演唱的念頭，台灣更是其中必備的一站，無奈疫情影響延後再延後，讓他每次都好生遺憾，總是只能透過網路與大家互動，隨著疫情逐漸趨緩，JAY B也正式開啟巡演行程，他說：「聊到台灣，除了很多鳥寶寶（粉絲名稱）支持外，還有最知名的便是小吃了！其中奶茶更是讓我讚不絕口，所以很希望屆時一到台灣，就能馬上來上一杯沁涼的奶茶！」

親民的JAY B，還加碼搶先許下願望：「印象中，我曾去過九份這個地方，雖然當時天氣陰陰的，但不失九份濃濃復古的氛圍，希望這次有機會，能在陽光明媚時重遊九份，然後吃個晚餐！」，屆時粉絲除了能在演唱會上見到本尊，或許也有機會，在九份幸運遇到他。