小天后泰勒絲（Taylor Swift）全新專輯《午夜》（Midnights）自上月發行後，專輯屢創全球各地銷售新紀錄，包含在美國告示牌熱門單曲榜創下首位前十名全包的歌手，也順勢成為史上坐擁最多前十名單曲的女歌手，發行當天也在Spotify創下單日最高串流專輯，泰勒絲也成為單日最高串流紀錄的歌手，歌曲持續狂霸全球音樂排行。

歌曲也持續狂霸全球音樂排行，而日前開賣暌違5年的全新巡演「The Eras Tour」，有了新專輯加持讓演唱會買氣驚人，光是粉絲預售階段就湧入1400萬人瘋搶，足以塞滿900座大型場館，造成售票網站大當機，甚至有粉絲在線苦等8小時仍搶不到票，對此狀況售票網站也表示對所有歌迷感到抱歉，並形容這是史上前所未有的購票需求，他們正在盡全力處理中，而原定美國時間本周五要進行的一般販售，也因為票券供不應求而直接取消。

泰勒絲日前上美國知名脫口秀節目《吉米A咖秀》時表示：「《午夜》是我相隔好一陣子的第一張自傳式專輯，因為我的上一張作品是重錄專輯《紅色(泰勒絲全新版)》，再前面幾張專輯像是《美麗傳說》和《恆久傳說》，則比較是故事形式的作品，所以這次的專輯獲得這麼多粉絲的喜愛，我覺得非常激動。」從2006年第一張同名專輯到現在也過了16個年頭，當年的鄉村小公主也變成樂壇天后，她搞笑說：「其實我已經32歲，會被歸類為『資深流行歌手』了，大眾在我們25歲時就會覺得我們該退休了，所以我很開心能有這樣的成績。」

《午夜》是泰勒絲在13個不眠之夜所寫下的創作，她形容這是張相當黑暗的專輯，但製作過程卻是在所有作品中最快樂的，「隨著時間流逝，我做了越來越多張專輯，把痛苦、悲傷、自我厭惡、羞恥等，所有的人生苦痛化成音樂創作，就宛若被蛇咬以後，將其毒液吸出來的感覺。歌曲或許是你聽過最悲傷的，但在創作的過程中我們非常享受。」已全台數位平台上線，實體台壓版本今全台通路正式發行。