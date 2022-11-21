日本知名漫畫家井上雄彥筆下的代表作《灌籃高手》，從90年代開始連載，成為不少人的青春記憶，最近更推出電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》，將在明年1月13日在台上映。未料，曾為角色「大猩猩」赤木剛憲配音的聲優梁田清之，今（21日）被同業好友真殿光昭證實離世，震驚粉絲。

聲優真殿光昭21日在推特悲痛地寫道：「我的朋友梁田清之去世了。由於梁田沒有經紀公司，我在他遺孀同意之下公開這項消息，向各位聲優和他的粉絲傳達令人遺憾的消息。直到現在，我向梁田清之上香表達哀悼後，還是不敢相信這是真的。我打從心底祈禱梁田先生的靈魂安息。」內文並未提到離世的原因。

真殿光昭證實梁田清之離開人間。（圖／推特@真殿光昭）

噩耗傳出，同業聲優近藤隆、置鮎龍太郎、永島由子等都PO文悼念梁田清之，網友也難過地表示：「吃驚得連話都說不出了」、「真遺憾」、「太早離開了」、「再也聽不到了嗚嗚」、「我是從小看灌籃高手長大的」、「非常感謝你」

梁田清之從1987年進入配音員的領域，曾為《城市獵人》、《秀逗泰山阿達》、《名偵探柯南》、《數碼寶貝》、《BLEACH 死神》、《忍者亂太郎》等知名動畫作品配音，相當具有知名度，可惜英年早逝，粉絲再也聽不到他生動的配音。