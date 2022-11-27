《市井豪門》 童星演員一起開心作畫合影。（民視提供）

藝人黃露瑤除了主持、演戲之外，還有和朋友合作「珍珠畫室」讓民眾從繪畫中獲得療癒。26日黃露瑤特別邀請民視八點檔《市井豪門》童星們曾崧瑋、蕭嵂中、林荺蓉、林沂潔、張閔峻等人到畫室繪畫，歡度週末午後。

黃露瑤表示自己是《市井豪門》的粉絲，也有關注童星的演出，加上他們除會演戲還很會唱歌，有天知道他們也很喜歡畫畫，就透過朋友邀請他們來畫室畫畫，童星小朋友各個穿起圍裙，準備好畫版，在老師的教導之下，挑戰太空人的畫風。

姐妹檔林荺蓉、林沂潔說知道要來畫畫，前一天都興奮睡不著，好像要去旅行一樣。曾崧瑋表示很開心在《市井豪門》二代演員出場後還可以跟大家見面，他表示自己很不會畫畫，但在老師的指導下沒想到自己可以畫出一個完整的作品。

黃露瑤說邀請他們來畫畫好像見到偶像一樣，除了喜歡聽他們唱歌之外，也很喜歡他們在角色的表現，每一位都太可愛了。看到小童星畫完後滿足的神情，覺得超有成就感，加上從作品中看到大家不同的創意真的很有趣，希望他們以後也可以常常來畫畫，由繪畫的過程陶冶性情。