謝忻今年6月轉戰跑道當演員，未料挑戰鄉土劇八點檔《市井豪門》卻因演技猛被網友批評，本月9日她無預警拋出震撼彈，坦言遭退出劇組，沒戲拍的謝忻最近宣布挑戰初次全馬，為了順利她還跟綜藝大哥胡瓜要了「埔鹽順澤宮」的神帽加持，自嘲：「為了能順利完成初馬，我可是無所不用其極。」

謝忻先前參加《市井豪門》記者會時，傳出和昔日閨密小甜甜疑似鬧翻，兩人不僅互動變少、貌合神離，提到彼此時還有股不自然的尷尬感，謝忻後來還在臉書意有所指說：「不需要難過那些切割的」，宣布要清理朋友，而小甜甜則坦言自己當媽媽後和謝忻確實聯絡變少，但不是只針對她一人，而是好友圈都以媽媽群為主了。

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

除了友誼告吹，謝忻的演員之路也不被看好，她演出《市井豪門》後引來不少負評，她也坦言自己初表現確實不夠好，但會多努力，更用跑步為例自我勉勵說：「雨很大，也模糊了視線。我必需說，I failed at running today，但跑不好，那我就再加油，就像演不好，那我就再努力。情緒消化過了，明天，我依然抬頭挺胸」。

正式離開劇組後，謝忻宣布要參加本月27日在嘉義故宮南院舉辦的馬拉松，昨(14日)她發文說先前看到Gustav Iden戴著台灣宮廟的帽子拿下冠軍，讓她起了念頭也想擁有一頂，隨即便在群組裡向胡瓜借帽子，「我11/27要跑馬拉松，我很擔心跑不完，所以想請大哥跟大哥的帽子一起加持我」，結果秒被胡瓜吐槽：「什麼？你要去跑全馬？太閒沒事做是不是？還是跑路了？」，胡瓜起初不肯給，一個禮拜後還是默默帶來攝影棚給謝忻，網友笑回：「原本沒帽子還可以有藉口不完賽，現在可非得跑完不可了。祝一切順利」、「第一次就跑全馬真的很佩服，我第一次跑半馬命就快去一半了，加油加油妳可以的！」。