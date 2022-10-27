謝忻日前首度挑戰台語八點檔，在《市井豪門》中飾演鋼琴老師，不過演技還尚未純熟的她，受到不少網友批評，26日她也感嘆發文「我目前只有60 分」，自知還有很不足的地方，但喜歡演戲的她，還是會繼續加油的。

謝忻首次出演八點檔，對她來說是一大挑戰，她26日發文坦言「表情還不到位我知道，講話的語調得再加強我也知道，情緒要更融入一些我更知道」，她也知道自己只有60分，「60分還是倪齊民大哥慷慨給的」。

儘管如此喜歡拍戲的謝忻，還是很享受拍戲過程，而且導演和同劇組前輩們都毫無保留的傾囊相授，讓她也告訴自己一定要繼續加油。正能量貼文引來粉絲們紛紛留言打氣。

謝忻自嘲「沒有人要跟我坐在一起」。（圖／取自謝忻IG）

謝忻因卡詞頻率太高，被導演約談。（圖／取自謝忻IG）

今(27日)她也在IG限動發拍戲心得，自嘲「沒有人要跟我坐在一起」，原來是她會一直問問題，「這句怎麼講？這樣講對嗎？怎樣比較順？」這讓本來坐在她旁邊看書的王中皇，在被問了7749個問題後，就「莫名其妙地飄走了」。

此外，她也因卡詞頻率太高，被導演叫去一邊，坦言當下有一種過海關叫到小房間的感覺，不過導演只是語重心長地說一些演戲技巧，事後她重新消化導演說的話再上場，「仔細聽倪哥（倪齊民）的話，然後嘗試身歷其境」，但依舊有難度，讓她也忍不住崩潰直呼好難。