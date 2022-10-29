由外交部主辦的「2022外交部映像新南向電影節」28日揭幕，去年票房賣破8400萬的《聽見歌 再唱》擔任開幕片，該片主角原型馬彼得校長率領原聲國際學院合唱團30位原住民孩子美聲開唱。導演楊智麟也與大馬史詩鉅作《夕霧花園》導演林書宇、紀錄電影《逆者》印尼導演陳文良（Martin Rustandi）連袂出席。外交部次長俞大㵢開心表示，疫情後邊境鬆綁，各國旅客得以免簽來臺，期盼透過電影節，重新將新南向國家多彩面貌展現在台灣觀眾眼前，更藉此促進彼此瞭解及交流。

楊智麟對於《聽見歌 再唱》榮膺開幕片倍感榮幸，並對電影節展現各國多元文化十分感動。臺灣前陣子連續多雨，讓他回憶起當初在海拔1800公尺高山拍攝的艱辛，「根本在跟天氣搶時間」，有次他望著山上雨勢覺得有異、決定停拍收工，隨即就爆發土石流紅色警戒，讓他慶幸躲過一劫。但讓他更感動的是，劇組後來雖因天災停拍3天，馬志翔、陳嘉樺（Ella）及所有演員卻都二話不說、主動挪出檔期來完成電影拍攝，該片在電影節座位秒殺，再次給他莫大鼓勵，「或許我該趕快籌拍下部片了」。

林書宇也分享當年拍攝《夕霧花園》的趣事，曾費時1年多、跑遍大馬10個州實地勘景，其中在金馬崙高原青苔森林拍攝的1場戲，四周萬物靜寂，李心潔向阿部寬告白過去、內斂卻強大的演出，迄今仍讓他深感震撼。林書宇表示，劇組來自不同種族，彼此相處卻能十分尊重、共存共榮，甚至連食物的忌諱都能相互體貼，讓他感動不已，並讚嘆大馬民族與人文風情，尤其檳城街道及美食最讓他念念難忘，今夏還特地邀妻子夏于喬一起赴大馬潛水度假。陳文良希望觀眾除透過《逆者》了解主角追夢的過程，更能藉此找到自我價值，也趁機大推印尼風光與多元文化。

「2022外交部映像新南向電影節」選進臺灣《聽見歌 再唱》、印尼《逆者》、泰國《借來的100天》、印度《萬萬沒想到》、馬來西亞《夕霧花園》以及新加坡《我們唱著的歌》6部電影，將於本周末展開連續12場的各國電影免費欣賞。