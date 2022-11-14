季芹、王仁甫結婚16年育有一對子女，是演藝圈銀色夫妻檔，常常高調秀恩愛，王仁甫上月更在高雄巨蛋的演唱會裸身曬愛妻刺青告白，閃瞎眾人。今（14日）季芹透露和丈夫到峇里島渡假，PO「老公視角」的辣照，好身材引起熱議。

季芹14日下午在臉書粉專表示：「我老公為了YT『芹仁playwhat 』的拍攝，拍照的技術真的進步很多，現在很能捕捉我！」照片中，季芹下榻的渡假飯店面向海，當日天氣晴朗，藍天白雲和湛藍的海平面幾乎融合為一，加上椰子樹的烘托，整體相當有南洋風情。

而她身穿紅色襯衫和三角泳褲，站在休息區擺各種姿勢，其中一張季芹原地張腿跳躍，除了秀出白皙的玉腿，飽滿側乳也從襯衫領口中露出，火辣的好身材根本不像2個孩子的媽，網友紛紛嗨喊：「這身材…太惹火…辣妹一枚」、「芹姐身材好也是重點啊」、「人景融為一體了，賞心悅目，養眼」、「不管怎麼拍都好看」。

事實上，季芹剛出道時形象清純可愛，曾為了突破自我，1999年大膽拍了全裸寫真集，其中一張僅用長髮遮住上圍，破尺度的畫面讓讀者大吃冰淇淋。