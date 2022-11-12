24歲烏克蘭正妹佳娜今年8月承認和台灣「同志天菜」祖雄滾床滾到正式交往，小倆口4個月來常在社群網站分享戀愛秘辛和床事，大秀親密動作讓網友看得臉紅心跳。昨(11日)逢光棍購物節，又是民國111年11月11日，佳娜藉此日子分享人生重要決定，她坦言自己的身材並不完美，多年來都對腹部線條很自卑，昨天她正式進健身房打算開始練腹肌，邀大家30天後看看她肚子的改變。

身高170公分、體重僅48公斤的佳娜，有著眾人羨慕的瘦高身材，臉蛋甜美的她更像是洋娃娃，近來常大方分享和男友祖雄的閨房情趣，昨她則「畫風驟變」自首自己其實是無法自律的人，不管做什麼她到最後都會想放棄，或做不好，所以決定面對自己，也跟大家公開自己的缺點。

佳娜坦言有身材缺陷。（圖／翻攝自_tatiana_lin IG）

佳娜進一步說，其實對自己身材很沒自信，大家可能覺得她很瘦有什麼不開心的？接著她曬出2017年至今的每年照片，表示對自己鬆弛的肚子很自卑，過去拍比基尼裝照時不是拿抱枕擋住，不然就是索性買起連身泳裝遮住裝做看不到，從來不願正面解決問題。

佳娜過去對鬆弛腹部很自卑。（圖／翻攝自_tatiana_lin IG）

佳娜自嘲，逃避的結果就是連身泳裝越買越多，或找奇怪的角度拍照遮住肚子，但她明白無法再騙自己，昨便趁著1111上了健身房，並跟大家分享目前的身材，她想開始給自己一項挑戰，為期30天，天天都要做30分鐘運動，一個月後再跟大家分享自己的改變，也希望心願能達成。

佳娜宣布要開始健身。（圖／翻攝自_tatiana_lin IG）