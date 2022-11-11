大陸女星高圓圓2014年嫁給男星趙又廷，婚後生下1女Rhea，多了母親的身份後她的影視作品也銳減，生活重心多放在家庭，只能從一些時尚活動看到她的倩影；高圓圓工作室近日驚喜釋出多張美照，低胸又合身剪裁，讓她「腰束奶澎」好身材全被看光，難得耍性感辣暈眾人。

高圓圓10月到青島探班先生趙又廷的照片被瘋傳後，外界都很好奇何時才能再看到她的新作品，她的工作室微博今（11日）上傳一系列盛裝打扮的活動照，頭頂俐落短髮，身穿一件藍絲絨低胸禮服，塗上大紅色唇膏，貴氣逼人。

高圓圓罕見展現婀娜多姿身材。（圖／摘自高圓圓工作室微博）

而現年43歲的高圓圓，難得穿上性感禮服，低胸設計讓超有料的上圍呼之欲出，合身剪裁也顯得曲線玲瓏凹凸有致，完美詮釋什麼是「腰束奶澎」；大票網友看到高圓圓的美貌又被震撼到，驚呼「身材窈窕白到發光，羨慕趙又廷」、「就是個女王啊」、「貴氣優雅，太美了」。

其實高圓圓婚後減少工作機會，讓許多粉絲覺得可惜，但她先前被問及目前婚姻、家庭狀態，她不假思索地說，「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，也補充說自己的理想婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子，可見「相夫教子」的生活她也很滿意。