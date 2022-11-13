「最強奶媽」謝薇安擁有165公分身高、清秀亮眼五官和傲人的F級上圍，2019年在IG分享踩踏步機、跳繩影片一夕爆紅，粉絲人數高達497萬，僅次亞洲天王周杰倫。她日前曬出一張合照，緊摟甜靠一位男伴，甜喊「我的叔叔」，仔細一看竟然是新竹市議會大家長許修睿，顯赫的背景讓網友留言：「難怪無懼連董（連千毅）。」

謝薇安最近在社群平台上曬出兩張合照，沒想到同框的對象都是她與新竹市議員長許修睿，並寫下：「從小到大讓我最崇拜的您，#我的叔叔 #加油」，而這層關係曝光後，讓網友驚呆了，紛紛留言詢問：「真還假？許修睿是妳叔叔？」她也回應：「是的。」

許修睿過去曾是四海幫海風堂堂主，透過選舉漂白成功，不僅在2009年當選第八屆新竹市議員，也成為新竹市竹蓮寺主任委員。2014年，連任成功，並一躍成為了副議長。2018年，竹市議長謝文進投入市長選舉，許第三度參選，除了再一次連任，更成為議會龍頭。

連千毅先前盜圖網紅「最強奶媽」謝薇安的辣照，說是自家小編被抓包，謝薇安澄清自己從未跟連千毅有合作過也不認識，也沒有擔任他的小編等職位，更指稱連千毅要大家消費就能拿到她的line是欺騙的行為，並稱連千毅的行為已經對她造成傷害，因此希望連千毅可以為他的行為道歉。