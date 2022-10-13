1名網友透露「我跟女友相差一屆，她是我叔叔老婆的妹妹」，他為此問網友這是亂倫嗎？還製作關係樹狀圖，圖中該網友父親的弟弟（叔叔）與女友的姊姊結婚，網友馬上認出2人關係是「血親的配偶的血親」，連姻親關係都不是，法律上2人沒有關係，留言笑說「公民老師在哭泣」、「結婚之後親上加親」。

該網友在Dcard上分享，他的女友「是我叔叔老婆的妹妹」，他問2人的關係算是亂倫嗎？他還附上民法第983條內容「旁系姻親在五等親以內，輩分不相同者，不得結婚」；他說他因為常到叔叔家吃飯，女友則因北上讀書，借住在叔叔家中，2人相處後互生好感，目前家人都不知情。

1名網友透露「我跟女友相差一屆，她是我叔叔老婆的妹妹」，他為此問網友這是亂倫嗎？網友則說「血親的配偶的血親」非姻親，2人在法律上毫無關係。（翻攝自Dcard）

1名網友透露「我跟女友相差一屆，她是我叔叔老婆的妹妹」，他為此問網友這是亂倫嗎？網友則說「血親的配偶的血親」非姻親，2人在法律上毫無關係。（翻攝自Dcard）

該網友還特別製作了家族關係圖，圖中可見女友的姊姊與她相差16歲，女友姐姐的伴侶就是原PO父親的弟弟，也就是原PO的叔叔，原PO今年23歲，女友則是22歲。

不過有專業的網友馬上為原PO解答「血親的配偶的血親不算姻親」，留言「可以放心在一起，結婚之後親上加親」、「公民老師在哭泣」、「台灣人的公民學得不太好」、「血配血不在姻親內，你倆在法律上完全沒關係喔」、「笑死有夠白癡，先回去唸書好嗎」、「請放心的大膽的使用你的槍枝（時事梗」、「姨丈兼堂哥好帥」、「你嬸嬸父母好強，相差16年還生的出你女友」。