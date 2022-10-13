新北1名機車騎士日前在半路遭到1輛轎車突越過雙黃線「逆向」朝他直直撞上，2車車頭對撞停在路中，離譜事件影像在網路曝光，有一派網友認為騎士從遠處就看見對方逆向暴衝，竟還停在半路讓對方撞而不閃躲，追究騎士責任，多數網友則認為對方轎車應負全責，網路上掀起討論。

臉書「爆廢公社」日前有網友分享一段影片，1名機車騎士行駛在新北新莊復興路雙向道路上，正前方突然有輛轎車與他「正面對決」，對方車輛竟直接逆向朝他的車頭衝來，接著對方就猛力撞上車頭，撞擊瞬間2車都大力震動了一下，隨即均停在路中，一旁的路人、駕駛全部嚇壞。

影片中該輛深色轎車逆向暴衝撞上機車，當時大白天卻開著車燈，車主疑似恍神，詳細案情仍待警方釐清，影片在網路上瘋傳，原PO發文說「不要用生命捍衛路權」吸引近2500則留言。

不過有一派網友認為機車騎士當下發現時應該及時閃避，「如果今天是一台大學長，不知道騎車的會不會閃」、「很明顯是機車的錯，竟然沒有讓開，讓輪子多的先走」、「機車的錯，人家有鈑金找死嗎？不會禮讓」、「有時間停下來，竟然沒去閃躲，還好車子有停下來」，但多數網友不認同「檢討機車的人要去照一下腦波，可能裏面是空的」、「怎麼看到有人說機車的錯？ 逆向車沒錯嗎」、「要順向騎士閃的，是沒看到右邊也有其他機車？閃了是要撞右邊的機車是不是」、「雙黃線又逆向，對方全責」。