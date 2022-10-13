「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，擁有率直性格和火辣身材，2019年和愛情長跑18年的男友結婚，隔年8月產下愛女「Fafa」，經常在社群曬出親子互動日常，昨(12日)在臉書發文自認不是有母愛的媽媽，更強調「人生可以重來，我不會生小孩」，引起網友議論。

潔哥透露照顧小孩過程中，常常覺得煩躁跟生氣，覺得世界上怎有這麼魯小生物，接著表示先前看到網友討論「人生重來會不會生小孩」，她強調自己絕對是不生的那派，甚至連結婚都不要，主要是小孩佔據太多時間，除了把屎把尿洗澡餵飯，還要煩惱身體、上學狀況，即使去工作也會一直掛念小孩，心裡多了牽掛，自然沒辦法像以前一樣自由自在。

潔哥表示這類發文絕對會被道德魔人嗆聲「當初幹嘛生」，接著強調人生若重來一遍，雖然自己絕不會生小孩，但不變的則是很愛女兒，更感性表示：「如果說我有一天有人告訴我，我剩餘不多的壽命可以換一個願望，我一定是換Fafa平安快樂的長大」，吐露為人母的心聲。

潔哥一席話引起不少媽媽網友共鳴，紛紛留言：「當媽媽的都這樣，嘴巴老是唸著可以再選擇一定把你塞回去！但卻願意犧牲一切換來孩子的快樂健康」、「有時候真的會覺得很煩，可是還是很愛自己的孩子」、「我不喜歡小孩，但我愛我的小孩」、「身為父母後不管如何後悔，最後還是把小孩放最前面」。